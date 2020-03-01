شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فتوى «المتوفى بكورونا شهيد».. «الأوقاف» توضح (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف عدم إصدارها أية فتاوى بشأن فيروس كورونا على الإطلاق، وما ينسب إليها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

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وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أنه «لا يمثلها إلا ما ينشر على صفحتها الرسمية»، مهيبة بالجميع «تحري أقصى درجات الدقة حرصًا على الأمانة العلمية والوطنية في وقت لا يحتمل إثارة أي لغط في المجتمع». كانت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد تداولت تصريحات بشأن «من يموت مصابًا بالمرض فإنه شهيد».

الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد ذكر في خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها بمسجد عزبة البية بالشرقية أن «الأحداث الكبرى التي تحدث في الكون إنما تحدث بقدر الله وإرادته، وأننا لا يجب أن نحملها على معاني الإيمان والكفر، وإلا فماذا عن الزلازل التي تصيب بعض الدول الإسلامية أكثر مما تصيب غيرها».

وشدد وزير الأوقاف في الخطبة على «ضرورة الأخذ بأقصى الأسباب الإجرائية الاحترازية والوقائية والعلاجية من الجهات المختصة الرسمية، وأن نتحرى الدقة فيما ينشر ولا نلهث خلف المواقع المجهولة أو الشائعات التي يعمد مثيروها إلى إثارة الهلع تهويلا، كما لا ينبغي أن نهون من أمر تحذر الجهات المختصة منه».