شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: قانون الزراعات العضوية يساهم في زيادة التصدير بسبب طلب الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السيد قصير، وزير الزراعة، إن الدولة تعمل على كل المحاور وفي كل المجالات، لأنها دولة مؤسسات تسعي لتطوير كل بيئة، مشيراً إلى أن القانون الجديد والخاص الزراعات العضوية تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، أن الزراعة العضوية تعتمد على استخدام أقل للمبيدات ولا يتعمد على المبيدات الكيماوية على الإطلاق، ولكنه يعتمد على المخصبات الحيوية وإعادة تدويريها.
وذكر وزير الزراعة، أن الاتحاد الأوروبي سيمنع استيراد أي شيء من الدولة التي ليس لديها قانون للزراعات العضوية، مؤكداً أن القانون يساعد على التصدير والزراعات العضوية لها أثار كبيرة على التربة والصحة، كما أن القانون حدد آليات وجودة المزرعة على قانون الزراعات العضوية.
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