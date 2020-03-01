شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة شركات السياحة يشيد بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وأهمية التكاتف بالفعل مع الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين، من خلال الاستعانة بالمكاتب المتخصصة، لوضع مخطط عام للتطوير والجذب السياحي.

وأوضح «الشاعر» أن مقترح رئيس الوزراء بتخصيص كراسة شروط واحدة سيقضي على 90% من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة من خلال الإجراءات الإيجابية العديدة التي شهدها هذا القطاع، ومنها لجنة لفض منازعات الاستثمار. وطالب «الشاعر» بزيادة نسبة مشاركتهم في المجلس الأعلى للسياحة وبتدشين برامج لضم السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية.

كان رئيس الوزراء التقي عدداً من المستثمرين في قطاع السياحة بالغردقة، بحضور وزراء السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران ومحافظ البحر الأحمر والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومسؤولي المحافظة.