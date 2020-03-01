شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «شاهد» و«Spotify» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «مجموعة MBC» عن تعاونها مع Spotify – أشهر خدمة لبثّ الموسيقى عالمياً – حيث بات بمقدور مُشتركي «شاهد VIP» الاستفادة من اشتراكٍ مجاني مع Spotify Premium مدّته 6 أشهر.

يتيح ذلك لمشتركي «شاهد VIP» الاستمتاع بملايين الساعات من الموسيقى والأغنيات العالمية، مع أفضل ما في جعبة Spotifyمن تجربة استماع فريدة خالية من الإعلانات تُمكّن المستخدمين من تشغيل أي أغنية أو قائمة تشغيل؛ إلى جانب عدد غير محدود من التخطّيات (skips)، مع إمكانية إجراء التنزيل (download) للاستمتاع بالموسيقى لاحقاً ضمن وضعية «عدم الاتصال بالانترنت»، وذلك على غرار ما يوفره «Shahid VIP» لمشتركيه عبر خدمة تنزيل الفيديوهات لمشاهدتها لاحقاً من دون الحاجة كذلك إلى الانترنت.

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وكان «شاهد» لخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD)- المنضوي تحت مظلّة «مجموعة MBC»- قد أطلق مروحة واسعة من الخدمات والمزايا الفنية والتقنية، والشراكات الإقليمية والعالمية، والعروض الجديدة – المتجدّدة، وأبرزها «أعمال شاهد الأصلية» (Shahid Originals)، وكذك عروض شاهد الأولى (Shahid Premiers) بمواسم كاملة من أعمالهما المتوفّرة بكامل حلقاتها، إلى جانب أحدث الأفلام العربية الآتية حديثاً من دور العرض، ناهيك عن خدمة البث عبر الانترنت لباقة من القنوات بجودة HD؛ كل ذلك إضافةً إلى نخبة من الإنتاجات العالمية مِن Disney وMarvel وFOX وABC Studios وغيرها.

مع تواصل الإقبال على «شاهد»، وتزايد عدد المستخدمين الناشطين اسبوعياً على نحوٍ يفوق ضعف ما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قال يوهانس لارتشر، المدير الإداري للخدمات الرقمية والفيديو حسب الطلب (VOD) في «مجموعة MBC»: «إن الشراكة التي تجمع ما بين أكبر منصّة لخدمات محتوى الفيديو حسب الطلب (VOD) في المنطقة من جهة، وبين أحد أفضل مزوّدي خدمة بثّ الموسيقي حول العالم من جهةٍ أخرى، من شأنها أن توفّر للجمهور في العالم العربي أكثر العروض تنوّعاً على صعيد محتوى الفيديو وكذلك الموسيقى.. كلٌّ حسب الطلب.» وأضاف لارتشر: «نحن سعداء بشراكتنا مع Spotify الذي يُقدّم مُنتجاً فريداً كونه واحد من أسرع مزوّدي عروض بث المحتوى الموسيقي نموّاً في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يتوافق مع ذائقة جمهور»شاهد«ويتماهى مع طبيعة مستخدميه. لذا فنحن ننظر بإيجابية وتفاؤل لما ستقدّمه هذه الشراكة النوعية من قيمةٍ مضافة لجمهور المنطقة.»

من جانبه، قال كلاوديوس بولر، المدير الإداري لـ Spotify في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «بفضل هذه الشراكة، بات بمقدور كل من Spotify و»شاهد«أن يوفّرا معاً لعشّاق الترفيه في المنطقة تجربة فريدة تجمع ما بين المحتوى الموسيقي ومحتوى الفيديو.» وختم بولر: «نحن في غاية السعادة كوننا نمثّل جزءاً من العرض الذي يقدّمه»شاهد«، ما يمنح المستخدمين في المنطقة خياراً ترفيهياً موسيقياً نوعياً، بقيمةٍ استثنائية.. كل ذلك يأتي مجتمعاً ضمن باقةٍ واحدة.»

ابتداءً من 1 مارس 2020، يوفّر «شاهد VIP» لمشتركيه- الحاليين وكذلك الجدد- من الحاصلين على خطط اشتراك شهرية أو سنوية، اشتراكاً مجانياً لمدة 6 أشهر في Spotify Premium، وذلك ما دام الاشتراك مع «شاهد VIP» قائماً خلال فترة العرض.