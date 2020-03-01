شكرا لقرائتكم خبر عن حزب «المصريين» عن مساعدات السودان: مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزب المصرية، أن مصر دائمًا ما تُقدم الدعم لجميع دول القارة؛ وهذا ما اتضح جليًا في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس بغريب أو جديد على مصر وأن لمصر الكثير من المواقف المشرفة في أوقات الأزمات والفيضانات مع مختلف دول القارة الأفريقية.

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وأضاف «أبوالعطا»، في بيان مساء اليوم الأحد، أن مصر في عهد الرئيس السيسي تسير بخطوات ثابتة وناجحة نحو القارة الأفريقية وعلاقات قوية ومتينة مع دول الجوار في أفريقيا بصفة خاصة، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع خطة إستراتيجية تقوم فكرتها الأساسية على العودة للقارة الأفريقية من خلال التواجد في كل المناسبات والوقوف بجانب أبناء القارة في مختلف المواقف كما كان معهودًا.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن القارة الأفريقية تُمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر كون حدود مصر تقع مع دول القارة الأفريقية، مؤكدًا أنه يربط مصر بالدول الأفريقية نهر واحد وهو نهر النيل وثقافة وحب وتاريخ عظيم معهم عبر مر الزمن.

وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان.