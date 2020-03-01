شكرا لقرائتكم خبر عن «عيب اللي بتعمله».. ليلى علوي تُوبخ مواطنًا في سوهاج (تفاصيل الواقعة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نهرت الفنانة ليلى علوي أحد المواطنين بقرية «الشيخ زين الدين» بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية للمشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر، ومحاولة المواطن أن يلتقط صورة «سيلفي» معها واضعا يده على كتفها.

وقالت ليلى للمواطن غاضبة، في ظل زحام شديد من أهالي القرية عليها، وبصحبتها الفنانة لبلبة، والفنان هاني رمزي: «عيب عليك كده، عيب اللي بتعمله ده، ما اتحطش إيدك عليا»، وتدخلت قوات تأمين الزيارة عند علو صوت الفنانة، حيث اصطحبوها إلى مكان آخر من المدرسة بعيدا عن زحام الأهالي.

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وقالت الفنانة ليلى علوي لـ«المصري اليوم»، تعقيبا على غضبها: «أنا عارفة إن الناس في سوهاج هنا بتحبني، وأنا كمان بحبهم وباحترمهم، بس ما بحبش حد يحط إيده عليا، لأنه مش من حقه، ممكن يتصور معايا من غير ما يحط إيده على كتفي»، وتابعت «علوي»: «فخورة النهارده وسعيدة بالمشاركة في هذا العرس وهذا العمل الإنساني الرائع، وسعيدة جدا بزيارتى لسوهاج».

فيما قال الفنان هاني رمزي، إنه سعيد أيضا بمشاركته في احتفالية صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير بمشروعاتهما الخيرية بالمحافظة، مؤكدا أنه يشارك كثيرا في مثل هذه الفعاليات والمناسبات، لأنه عضو في مؤسسات خيرية.

كان وزيرا التعليم والتنمية المحلية أزاحا الستار عن مدرستي الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، والشيخ زين الدين الابتدائية بالقرية بعد تطويرهما، وتفقدا عددا من فصول المدرستين، وأجرى الوزيران حوارات باسمة مع الطلاب والمدرسين، مشيدين بجهود صندوق «تحيا مصر» في التطوير والمساعدة في تقديم الخدمات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وجرت أعمال افتتاح المشروعات الثلاثة، والتي شملت تطوير وتجديد مدرستين ابتدائي وإعدادي بالقرية، وإقامة وحدة بيطرية لخدمة المزارعين ومربي الماشية، بحضور اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق «تحيا مصر»، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر وزيرة الإستثمار السابقة، وعدد من الفنانين من بينهم هاني رمزى، وليلى علوي، ولبلبة، ومنى عبدالغني.

إفتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر

إفتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر