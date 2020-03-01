شكرا لقرائتكم خبر عن علاج وتحصين 131 ألف رأس ماشية و46 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسني عباسي، مدير الطب البيطري في البحيرة، علاج نحو 67 ألف رأس ماشية من الأمراض والطفيليات الداخلية، وتحصين 5423 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و6642 ضد الجدرى الضأن والجلد العقدى و1733 ضد مرض التسمم الدموى الزيتى، و4174 ضد مرض حمى الوادى المتصدع ونحو 47 ألف ضد مرض جدى الماشية، بإجمالى نحو 131 ألف رأس ماشية، كما تم تحصين نحو 46 ألف طائر.

وأضاف «عباسى» إلى أن لجنة متخصصة بالمديرية تقوم بمتابعة لجان التحصين بجميع مراكز المحافظة، تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصينها ضد مرض الحمي القلاعية.

وأشار «عباسى» إلى قيام إدارة الإرشاد بعمل 105 ندوة إرشادية تثقيفية خلال الشهر الماضى لرفع وعى المواطنين بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والتسجيل والترقيم وأهمية حصر الثروة الحيوانية والاهتمام بالتوعية للعلاج ضد الأمراض التي تصيب الحيوانات.