المتهم بقتل نجل شقيقه في الجيزة: قيدته بحبل وضربته "بخرطوم" بسبب سرقته دراجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أدلى "ع. ع" فرارجي المتهم بقتل نجل شقيقه في الجيزة باعترافات تفصيلية حول ملابسات الحادث أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العيني ـ دائرة القسم، ودلت التحريات وجمع المعلومات أن الجثة لـ"م. م" 15 سنة عامل، ومقيم طرف عمه المتهم لانفصال والده عن والدته وأن وراء ارتكابها عم المجني عليه.

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وقال المتهم في التحقيقات إن قاطني المنطقة تضرروا من ارتكاب نجل شقيقه العديد من وقائع السرقات وآخرها سرقة دراجة هوائية من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة"، فقام باحتجازه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل"، والتعدي عليه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك " محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه.

وأضاف المتهم أن الضحية نجل شقيقه شعر بحالة إعياء شديد، فقام بالاستعانة بنجل شقيقه "س. د" عامل ومقيم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخارية "ملك والد المجني عليه" في محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العيني، إلا أنهما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.