نشرة الحوادث المسائية.. دعوى لإعادة اسم "مبارك" وإعدام قاتلة زوجها وتعذيب طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

وزير الداخلية يحذر من خطورة ظاهرة الإرهابيين "المرتزقة"

حذر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق من خطورة ظاهرة الإرهابيين "المرتزقة " مؤكدًا أنها تعد إحدى التهديدات الرئيسية التي تواجهها المنطقة العربية، في ضوء تقديم بعض الدول الدعم والتمويل لهم.

أولى جلسات دعوى إعادة اسم "مبارك" بالمترو والميادين والمنشآت

حددت محكمة الأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي حسين عبد الله المطعني، للمطالبة بإعادة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى محطة مترو الأنفاق.

الإعدام لربة منزل والمؤبد لعشيقها في الزيتون

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها بـ"سم في الشاي" داخل منزلهما بالزيتون، وذلك بعد ورود رأي فضيلة المفتي في إعدامها.

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23 مارس.. الحكم في دعوى تطالب أحمد عز بدفع 43 ألف إسترليني لتوأمه

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل دعوى جديدة أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة يطالب فيها الفنان أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 والبالغة 43 ألف جنيه إسترليني لجلسة 23 مارس للنطق للحكم.

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك" لـ5 أبريل

قررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 أبريل المقبل، لسماع الشاهد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وسماع مرافعة الدفاع.

وصلة تعذيب انتهت بالموت.. حبس فرارجي متهم بقتل نجل شقيقه

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بحبس فرارجي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب داخل منزله بالجيزة.