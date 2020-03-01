محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أضاءت وزارة السياحة والآثار وشركة مصر للصوت والضوء، اليوم الأحد، عددًا من معالم مصر الأثرية بألوان العلم الصيني تضامنًا مع بكين في أزمة وباء فيروس "كورونا المستجد".
وشملت المعالم السياحية، واجهة مسجد محمد علي بالقلعة، ومعبد الكرنك، ومعبد فيلة، لمدة 15 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة معالم سياحية بألوان العلم الصيني تضامنًا مع بكين في أزمة "كورونا" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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