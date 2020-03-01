إضاءة معالم سياحية بألوان العلم الصيني تضامنًا مع بكين في أزمة "كورونا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أضاءت وزارة السياحة والآثار وشركة مصر للصوت والضوء، اليوم الأحد، عددًا من معالم مصر الأثرية بألوان العلم الصيني تضامنًا مع بكين في أزمة وباء فيروس "كورونا المستجد".

وشملت المعالم السياحية، واجهة مسجد محمد علي بالقلعة، ومعبد الكرنك، ومعبد فيلة، لمدة 15 دقيقة.