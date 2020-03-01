"روزاليوسف" تصدر كتيبًا بكافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

طبعت مؤسسة روزاليوسف كتيب دعاية، يضم أساماء كافة المرشحين على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

جاء ذلك بناء على قرار المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، بطبع كتيب دعاية يضم كل المرشحين من كل الفئات صحفيين - إداريين - عمال.

ويعتبر هذا الكتيب وسيلة دعاية حضارية تنفرد بها مؤسسة روزاليوسف، حفاظًا على نظافة المؤسسة ومنعًا للصق الدعاية على جدرانها. ووفرت إدارة المؤسسة الكتيب في الاستعلامات - القصر - مبنى صباح الخير - بوابة المطابع.

ووجه جميع العاملين بالمؤسسة الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة الذي أمر بطباعة الكتيب على نفقة المؤسسة، ودعمًا لكل المرشحين دون تمييز بين كافة المرشحين.​