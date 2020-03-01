أخبار مصر | غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لـ "المهندسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لـ "المهندسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للمهندسين بقيادة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، غدًا الأثنين، مؤتمرا صحفيًا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة في تمام الساعة السابعة مساء، بمقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس.

وتنافس 762 مهندسًا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدًا.

فيما تنافس 431 مهندسًا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدًا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسًا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

وتنافس 99 مرشحًا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسًا في كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

ويذكر أن عملية الإقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وأمتدت حتى السابعة مساء، تحت إشراف قضائى كامل.