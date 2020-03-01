أخبار مصر | تربح وتحايل على القانون.. طلب لعمومية "الصحفيين" لوقف المهرجانات الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تربح وتحايل على القانون.. طلب لعمومية "الصحفيين" لوقف المهرجانات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من الزملاء الصحفيين، بطلب إلى الجمعية العمومية، لمناقشته خلال انعقادها يوم مارس الجاري، لتكليف مجلس النقابة، بإرسال خطاب إلى إدارة المهرجانات بوزارة الثقافة، نطالب فيه بوقف كافة المهرجانات القائمة على تصريح باسم صحيفة أو مجلة بترخيص أجنبي، ووسائل إخبارية أخرى تعمل بشكل غير شرعي وبدون ترخيص.



وقال الطلب الذي تقدم به الزملاء، إنه نما إلى علمهم أن هناك عددًا ليس بقليل من المهرجانات تم تأسيسها بناءً على رخصة جريدة أو مجلة أجنبية، من أجل التربح على سُمعة الصحافة، وذلك نظرًا أن معظم تلك المهرجانات لمواقع غير عاملة ومتوقفة بالفعل عن الإصدار.



وأكد الزملاء علمهم بأن أصحاب تلك المواقع لا علاقة لهم بالعمل الصحفي، ولكن أسسوا تلك المؤسسات، بنوع من أنواع التحايل على القانون، لإقامة مهرجان للتربح بعيدًا عن النقابة.

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وأضاف الزملاء أن هناك عددًا من المهرجانات يضعون شعارًا لكافة المؤسسات الصحفية بأنها راعٍ إعلامي بدون علم تلك المؤسسات، وذلك يُعد احتيالًا واضحًا.



وشدد الزملاء في طلبهم، على أن ذلك يأتي من منطلق حرصهم على السعي الدائم للتصدي إلى الكيانات الوهمية، والمُنتفعين باسم الصحافة، مطالبين الجمعية العمومية بوقف أي مهرجا تم أسيسه باسم أي صحيفة تعمل بترخيص أجنبي، إلا بموافقة النقابة بشكل رسمي، حتى يمكن تقنين الوضع، ومراجعة من يستحق أن يقيم مهرجان فني.



ودعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، الجمعية العمومية العادية للنقابة، للانعقاد يوم 6 مارس المقبل، للموافقة على ميزانية النقابة للعام المنقضي، وما يُستجد من أعمال.