أخبار مصر | وزير التعليم يتفقد مدرستي الأمل للصم والمصرية اليابانية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يتفقد مدرستي الأمل للصم والمصرية اليابانية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والمدرسة المصرية اليابانية بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عددًا من المشروعات التعليمية.

وحرص الدكتور طارق شوقي على زيارة فصول مدرسة الأمل، والتواصل مع الطلبة الذين عبروا عن شكرهم لوزارة التربية والتعليم على اهتمامها بأصحاب الهمم وتوفير كافة سبل التعليم المختلفة، خاصة وأنه يتم تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الدمج.

واستمع الدكتور طارق شوقى، إلى شرح لمجموعة من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حول المنتجات التى ينتجونها في المدرسة وخاصة في قسم التطريز.

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وتحدث الطلاب مع الوزير، مشيدين باهتمام الوزارة بذوي الهمم والاستماع إلى مطالبهم، مطالبين الوزير بتوصيل رسالة شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المدرسة المصرية اليابانية واستمع إلى عرضًا موسيقيًا قدمه مجموعة من طلبة المدرسة المصرية اليابانية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية اليابانية عبارة عن إنجاز جديد لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن هناك مئات من المعلمين يتم تدريبهم في اليابان على هذه التجربة.

وشدد شوقي علي أن التعليم رسالة وليست وظيفة لما له من الأثر في نشر الثقافة الإيجابية بين أبنائنا الطلاب.