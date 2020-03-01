أخبار مصر | تفاصيل زيارة وزير التعليم للمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل زيارة وزير التعليم للمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سيد طنطاوى مدير المدرسة المصرية اليابانية بطهطا، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قام بعمل زيارة إلى المدرسة اليوم الاحد، موضحا أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى عن أنشطة المدرسة وأنشطة التوكاتسو بها وكيفية ربط تلك الأنشطة بمهارات النظام التعليم الجديد كما أستمع إلى فقره غنائية مهداه له من تلاميذ المرحله الابتدائيه بالمدرسة.

وأضاف طنطاوي لـ "الخليج 365"، أن الوزير قام بدعم إدارة المدرسة وشكرها على ما يبذلونه من تعليم جيد للتلاميذ واعتبار أن التعليم امانه ورساله قبل أن تكون مهنه كما قام بتوجيه الشكر لعدد من النواب وهم النائب مصطفى سالم وكيل لجنه الخطه والموازنه والسيد احمد هريدى أعضاء مجلس النواب عن دائرة طهطا لدعمهم للعملية التعليمية فى المدرسة المصرية اليابانية بطهطا .

وقال طنطاوي إن الوزير استمع إلى دروس داخل القاعات والفصول وفقا للمنظومة الجديدة وقد قام بالتصوير مع الأطفال والاشاده بهم وبمعلمين المدرسة.

وكان قد افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق "تحيا مصر"، اليوم، عددًا من المشروعات التعليمية التى تم تطويرها من قبل صندوق تحيا مصر داخل قرى محافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

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وازاح الدكتور طارق شوقي الستار عن مدرستي الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، والشيخ زين الدين الابتدائية وتفقد شوقي عدد من فصول المدارس، مشيدًا بجهود صندوق تحيا مصر في التطوير والمساعدة في تقديم الخدمات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخضعت المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين، للتطوير والصيانة الشاملة لها بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وضمت 12 فصلًا بها 500 تلميذ وتلميذة، وجرت عملية التطوير بمعرفة صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "مصر الخير"، وتم عمل ملعب نجيل صناعي بالمدرسة.

أما مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، فيبلغ عدد طلابها 455 طالبًا وطالبة، وتم تطويرها وإنشاء جناح جديد بها بتكلفة 5.5 ملايين جنيه، حيث تم صيانة الجناح القديم صيانة تامة وتجديد الأثاث المدرسي، وإنشاء جناح جديد لتقليل كثافة الطلاب بالفصول ليصبح في كل فصل 35 إلى 40 طالبًا بدلًا من 55.