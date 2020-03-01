شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنًا مع مواجهتها لـ«كورونا».. مصر تضيء معابدها وقلاعها بألوان العلم الصيني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معابد الكرنك الفرعونية بمدينة الأقصر إضاءة واجهتها الرئيسية بألوان ونجوم العلم الصيني، مساء الأحد، تعبيرا عن تضامن مصر مع الحكومة الصينية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في شركة مصر للصوت والضوء والسينما إنه تم التنسيق مع وزارة السياحة والأثار لعمل بث مباشر لإسقاط علم جمهورية الصين الشعبية على واجهة معابد الكرنك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وجرت عملية الإضاءة في السابعة والنصف مساء الأحد، واستمرت 30 دقيقة، كما تمت إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة.

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا

إضاءة معبد الكرنك بعلم الصين تضامنًا مع الشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا