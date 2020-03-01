شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 تعديات لـ«مزارع سمكية» على نهر النيل في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية لمركز شبراخيت بتنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات عبارة عن مزارع سمكية مقامة على نحو 230 مترًا داخل نهر النيل، ضمن الموجة 15 لتنفيذ الإزالات للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة على الأراضي المملوكة للدولة ونهر النيل وحرم الآثار وحرم الترع والمصارف ورفع أي معوقات تعوق سريان الماء في الترع والمصارف أو تعوق عمليات تطهير الترع والمصارف، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.