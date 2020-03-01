شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسؤولو جهاز المدينة والمشروعات.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته، بمتابعة التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الرابعة بحي الفردوس للتأكد من جاهزية العقدين (1، 2) للاستلام بعدد 840 وحدة سكنية نهاية يونيو المقبل، وكذا جاهزية أعمال المرافق والكهرباء المغذية للمشروع.

كما تفقد المهندس كمال بهجات، وحدات الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة بحي النور، وتابع الأعمال الجارية من تشطيبات ومرافق من مياه وصرف لتجهيز عقد ١ للتسليم بعدد 440 في شهر ديسمبر المقبل، وكذا تفقد مشروعات المرافق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثامنة، مؤكداً ضرورة فتح شبكات المياه وتجهيز المنطقة للتسليم خلال ١٥ يوماً، حيث إنه تم إتاحة المنطقة بالكامل بعدد ١٠٧٦ قطعة والبالغ مساحتها ١١٩٠ فدان على موقع هيئة الاستثمار.