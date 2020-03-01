شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أول فريق نسائى إلى «المطافى» فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، الأحد، شارك، لأول مرة، فريق إطفاء نسائى فى الاحتفال الذى نظمته وزارة الداخلية فى مقر الإدارة بطريق «مصرـ السويس»، بحضور عدد من القيادات الأمنية، وذلك تدشينًا لعملية انضمام الفريق إلى صفوف الحماية المدنية.

الفريق تقوده النقيب منار دياب، ويضم فتيات من معاونى الأمن، الذين التحقوا بالعمل بصفوف الوزارة عبر 4 دفعات متتالية، وأظهر الفريق خلال عروض الاحتفال مهارات عالية فى التعامل مع النيران.

كما قدم ضباط المفرقعات عروضًا عملية بأرض العروض بالإدارة العامة للحماية المدنية على كيفية التعامل مع المواد المتفجرة، باستخدام «الروبوت»، أظهر وجود مستوى عالٍ من التدريب داخل الإدارة.

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وقال اللواء هانى جرجس، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن استراتيجية الوزارة، بإشراف اللواء الوزير محمود توفيق، تهدف إلى تحسين الخدمات الأمنية وتوفير بيئة آمنة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، مشيرًا إلى التعامل مع جميع الأمور وفقًا لدراسات أمنية ومواجهة جميع التحديات الأمنية للحفاظ على ثروات البلاد، واثقين فى القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا دور القوات المسلحة الباسلة، التى تعمل جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة، وكذلك دور شهداء الشرطة الأبرار.

وقال اللواء محمد جبر، مدير الحماية المدنية، إن عطاء رجال الشرطة مستمر فى أداء رسالتهم النبيلة، خاصة رجال الحماية الذين يعملون فى صمت ويواجهون النيران والبرد القاسى والمتفجرات، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع نحو 6 آلاف بلاغ متنوع خلال 2019 لتبدأ مرحلة التنمية بالبلاد.

وتابع «جبر» أن وزير الداخلية يوجه دومًا بمد يد العون إلى الجميع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يسطر رجال الحماية المدنية فصولًا بطولية فى التعامل مع الحرائق والمتفجرات وإنقاذ الأرواح وتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالبلاد.

فى نهاية الاحتفال، كرمت الوزارة عددًا من مساعدى الوزير السابقين، على رأسهم اللواء علاء عبدالظاهر، المدير الأسبق للحماية المدنية، فضلًا عن تكريم الضباط المتميزين وعدد من أسر الشهداء، كما تم تكريم المصابين من رجال الحماية المدنية.