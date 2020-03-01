شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تراجع الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل تفشِّى فيروس «كورونا» آثاره السلبية على الأسواق المالية العالمية، وتراجعت الأسهم الخليجية بشكل حاد فى المعاملات المبكرة بقيادة الكويت ودبى، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمى وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا، وهبط المؤشر الرئيسى فى دبى 4.8%، فى أكبر انخفاض منذ أغسطس 2015، فى حين هوى المؤشر الكويتى نحو 11%، لتقرر البورصة تعليق التداولات بقية الأحد، كما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، الأحد، فى جلسة بداية الأسبوع،

بدافع من هبوط الأسواق المالية الإقليمية والعالمية بسبب الذعر من انتشار الفيروس.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتنظيم حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، والعمل على الاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبه فيها، وتشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.

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وبحث الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطورات الموقف الوبائى العالمى للفيروس وخطة وزارة الصحة الاحترازية فى هذا الشأن على المستوى الوطنى.

وقالت وزيرة الصحة إن مصر من أولى الدول على مستوى العالم التى أعدت خطة استعداد متكاملة للتعامل مع الفيروس، واستعرضت السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة، والتى بدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد فى منافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحى ومتابعة الحالة الصحية للوافدين، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للمواجهة والاكتشاف المبكر لأى حالة مشتبه فيها، وتشكيل غرفة مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائى للفيروس على المستويين الدولى والوطنى.

ونفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، ما تداوله عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول استعداد الوزارة لتحويل حالتين مشتبه فى إصابتهما بالفيروس إلى مستشفى النجيلة فى مطروح لعزلهما لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن هذا عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية.

فى سياق متصل، تابع «مدبولى» موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع الحالات الطبية التى رصدتها خلال يناير الماضى، خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، أفاد بأنها استقبلت 4332 شكوى وطلبًا تتعلق بالنواحى الطبية.