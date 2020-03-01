شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «وبائيات الإسكندرية»: «كورونا» أقل خطرًا من البرد التقليدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عبير عبدالله، مديرة إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن «فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة الآلاف، يعد أقل خطرًا على الإنسان من فيروس البرد التقليدي».

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وأوضحت «عبدالله» خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في الإسكندرية، الأحد، إجراءات السلامة الصحية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس الكورونا، وعرضت تقريرًا مفصلًا عن تاريخ الفيروس وأنواعه وأعداد الإصابات حول العالم، وأيضًا سرعة انتشار المرض وفترة الحضانة للفيروس.

وقالت إن «عدد الدول المسجلة للمرض حول العالم بلغ ٦٤ دولة كانت بينهم مصر بحالة واحدة لسائح أجنبى وتمثل بالشفاء وعاد إلى بلاده»، مؤكدة أن «مصر حاليًا خالية من فيروس الكورونا».

وطمأنت «عبدالله» الحضور بأن «فيروس كورونا قد يكون أقل خطرًا عن فيروس البرد التقليدى من حيث سرعة الانتشار وعدد الوفيات حول العالم»، مشيرة إلى أن «انتشار الفيروس سيقل تدريجيًا مع نهاية فترة الشتاء علمًا بأنه ارتفاع درجات الحرارة تؤدى إلى القضاء على الفيروسات والميكروبات».