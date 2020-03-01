شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: انتهاء الموجة الـ15 لإزالة التعديات بنسبة تنفيذ 317% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، انتهاء الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 317%، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

وقال «أبوليمون» في تصريحات صحفية، إنه تمت إزالة 1819حالة بنطاق المحافظة ضمت 698 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 70461م2، وإزالة عدد 1121 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 827 فدانا و12 قيراطا بمختلف جهات الولاية.

Advertisements

وأشاد المحافظ بتكاتف الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة وجاهزيتها بكافة الإمكانيات اللازمة والدفع بالمعدات والأفراد، والتى كفلت نجاح الحملة وتنفيذ أكبر عدد من حالات الإزالة، مقارنة بالموجة الـ14 السابقة والتى بلغت نسبة تنفيذها 99%.

وأكد محافظ المنوفية أنه «على واضعي اليد ومن تقدموا بأوراق التقنين بضرورة استكمال باقي الإجراءات ودفع الرسوم المقررة»، موضحًا أنه «سيتم إدراج الحالات غير الجادة في التقنين، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضمن موجة الإزالات القادمة، وأنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة».

يذكر أن الموجة الـ15 قد بدأت 2 فبراير الماضى لتشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.