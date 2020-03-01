شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. قطر تفرض قيودًا مؤقتة على جميع القادمين من مصر.. و«الطيران المدني» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية، في بيان، مساء الأحد، فرض قيود مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وفي سياق متصل، قال رئيس سلطة الطيران المدني، سامح الحفني إن «قطر لم تخصص بالحظر المصريين فقط بل جميع الجنسيات المتواجدة في مصر حاليا».

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وأضاف «الحنفي»، في تصريحات لوسائل إعلام إماراتية: «الجالية المصرية العاملة في قطر ضئيلة.. لم نسجل أي حالات مصابة بكورونا سوى حالة الشخص الأجنبي التي جاءت نتيجتها سلبية مؤخرا».

وتابع: «الأمر مختلف بالنسبة لدولة الكويت، حيث يستطيع أصحاب الإقامات سارية المفعول السفر إليها، لكن بشرط إجراء فحص في مصر قبل مغادرة البلاد».

يأتي ذلك بالتزامن على مرور 1000 يوم، من إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر.

وكان قرار قطع العلاقات جاء بسبب إصرار الدوحة ونظامها الحاكم على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.