شكرا لقرائتكم خبر عن ​ا​لأوقاف تجرى حصرا دقيقيا لموظفيها يشمل الدكتوراة والتدريب وسن التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​أطلقت وزارة الأوقاف، حصرا دقيقا لموظفيها بالديوان العام، ومديرياتها الفرعية بالقاهرة الكبرى والمحافظات الإقليمية، عبر مركز معلومات الوزارة وقيادات المديريات الفرعية، ووزعت الوزارة، استمارات جمع المعلومات والحصر الاجبارى، والذى يشمل 3 جداول، الأول: ويوثق المؤهلات التي تعلو درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)​، ويضم ​5 تصنيفات وخانات عددية ونوعية.

ويشمل جدول الدراسات العليا والدكتوراة للموظفين نوع المؤهل الأصلى والدرجة العليا "الدبلوم/الماجستير/الدكتوراة"، والتخصص وعدد الأفراد والمؤهلين، وجدول ثان بنفس التصنيفات ​للحاصلين على المؤهلات العليا (درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها )​.

وخصصت الأوقاف، جدول ثالث يضم أسماء الموظفين والدعاة الرباعى والمديرية الفرعية ومركز المعلومات الفرعى، و الرقم القومى والرقم التأمينى وقرار التعيين وتاريخ التعيين وتاريخ مباشرة العمل والمجموعة النوعية والوظيفية والدرجة الوظيفية وتاريخ الدرجة الوظيفية ونوع الموظف ضمن الدالة لحساب تاريخ الميلاد وحالة الوظيفة ودالة لحساب الاحالة للمعاش وتاريخ التقاعد.

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وشددت الأوقاف، على القيادات العليا والفرعية ومركز المعلومات، بإنهاء الحصر فى أسرع فرصة، ودقة البيانات وتحمل مسئوليتها للمشاركين ومسئولى الحصر، حيث يتحمل مدراء الإدارات الفرعية والعمل الإقليمى مسئولية الدقة وإنهاء العمل.