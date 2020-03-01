شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تنفى وجود شكاوى ضد الشركات وتعلن آلية إعادة مستحقات المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، اجتماعًا استمر عدة ساعات لبحث آخر تداعيات الموقف بالنسبة لرحلات العمرة، وآلية استرداد مستحقات الشركات السياحية لدى شركات الطيران والفنادق والخدمات، لمن يرغب من أصحاب الشركات، تمهيدا لإعادتها إلى المعتمرين.

وقالت اللجنة إنه من المنتظر أن يتم استكمال المناقشات فى اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة اليوم، والتى تضم فى عضويتها ممثلين لوزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية، بجانب بحث الموقف من كافة الرسوم والمستحقات التى تم تحصيلها من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر.

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن الشركات هى الأحرص على مصالح المعتمرين باعتبارهم عملاؤها وخير سفير ودعاية للشركات السياحية بين جموع المواطنين، وأشار إلى حرص الشركات أيضا على إعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار السلطات السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتا حرصا على سلامة المعتمرين.

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وأشار الشاعر إلى أن الشركات تتلقى طلبات باسترداد المستحقات وهناك طلبات أكثر من المواطنين بعدم استرادا المستحقات وتركها لحين عودة الرحلات والسفر لاداء العمرة ثقة فى شركات السياحة، وشدد الشاعر على انه سيتم خلال ساعات تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين، مشيرا الى انه لا توجد اى شكاوى من شركات السياحة فى هذا الشأن.

وكانت غرفه شركات السياحة قد أكد انها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب الكورونا.

وقد تلقت الغرفة بيان وزاره الخارجية السعودية فى هذا الصدد والذى جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين على التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.

وعلى الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإدارى بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقا من حرص الغرفة على سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات فى خدمتهم .