غرفة السياحة: شركات الطيران الخاصة توقف غرامات إلغاء تذاكر سفر المعتمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة شركات السياحة، إن شركات الطيران الخاصة العاملة فى رحلات نقل المعتمرين، وافقت على إلغاء كافة الغرامات والرسوم على تذاكر العمرة الملغاة، بعد قرار السعودية تعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا، على أن يسرى هذا الإلغاء فى حالة استرداد قيمة التذاكر أو تغيير موعدها أو وجهتها.
وقالت الغرفة إن هذا القرار يأتى بعد أن وافقت شركتا مصر للطيران وخطوط الطيران السعودية أمس الأول، على قرار مماثل فور صدور القرار السعودى بتعليق رحلات العمرة.
ووجه حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الشكر لشركات الطيران على تعاونها المستمر مع قطاع السياحة، لافتا إلى أن تلك القرارات جاءت فى إطار جهود غرفة الشركات للمتابعة على مدار الساعة لتداعيات القرارات السعودية، بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس كورونا.
وقالت الغرفة أن الجهود من قبل غرفة العمليات التى تم تشكيلها من اعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات استمرت مع شركات الطيران حتى اسفرت عن الوصول لحلول تراعى حتمية الظرف الطارئ فى إلغاء الرحلات.
وكانت غرفه شركات السياحة قد أكد انها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكه بناء علي تعليمات وزارة الصحة السعوديه بسبب الكورونا.
وقد تلقت الغرفة بيان وزاره الخارجيه السعوديه في هذا الصدد والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين علي التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.
وعلي الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف علي مدار الساعة إنطلاقا من حرص الغرفه علي سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم .
وإذ تؤكد الغرفة التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية علي سلامة وامن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.
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