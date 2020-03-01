شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة تعالج أنثى إنسان الغاب من الاكتئاب لوفاة زوجها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشبه القردة العليا الإنسان في جوانب كثيرة، ومن هذه الجوانب العلاقات الأسرية والمشاعر، والقصة التالية توضح كيف دخلت أنثى إنسان الغاب في الاكتئاب، لسنوات وصلت إلى الخمس، بسبب فقدانها زوجها، فأصيبت بفقدان الرغبة فى الطعام،ولم تعد تستجيب لمداعبات جمهورها، وكيف أنها تتألم بسبب افتقادها الحرية، بعد وضعها في أقفاص، وذلك من خلال ما يرويه الموظف المختص برعايتها في حديقة الحيوان بالجيزة.

ورصدت عدسة " الخليج 365 "، حكاية أنثى إنسان الغاب "تى تى"، التى تبلغ من العمر 24 عاما، والتى تعانى من الاكتئاب منذ 5 سنوات، قادمة من حديقة العين بالإمارات منذ 2010، لحديقة حيوان الجيزة، تعيش حاليا وحيدة منذ 5 أعوام بعد وفاة "بانجو" والذى تزوج من أنثى إنسان الغابة "تى تى" فى شهر فبراير 2013، بعد وفاة زوجها الأول "فطوطة" الذى توفى فى 2012.

وسرد وحيد محمد أبو منع رئيس نقطة الشمبانزى بحديقة حيوان الجيزة، قصة 3 من إنسان الغاب منذ قدومها، حيث تم وضعها فى حديقة حيوان الجيزة، وتزوجت "تى تى" من "فطوطة" الذى توفى 2012، وبعدها تزوجت بانجو فى 2013، موضحا أن حياتها تشابه حياة الإنسان، حيث تبدأ يومها مبكرا فى الساعة 7 صباحا، ويتم تقديم الفطور لها فى الشتاء قصب، وموز ولبن، كما تفضل الشاى بحليب.

وبعد وفاة "بونجو"، واصلت إدارة حديقة حيوان الجيزة تشكيل لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة من الطب البيطرى، لمتابعة أنثى إنسان الغاب " تى تى" ، صحيا بعد إصابتها بفقدان الرغبة فى الطعام، ما تسبب فى عدم استجابتها لمداعبات جمهورها، وذلك بعد تعدد الشكاوى لإدارة الحديقة الفترة الماضية من قبل الجمهور.

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وتحاول إدارة الحديقة منذ 5 أعوام إبعاد "تى تى " عن الاكتئاب، حيث يعد إنسان الغاب من فصيلة القردة العليا لا تعيش وحدها ومهددة بالانقراض، بالإضافة إلى أن هناك توجه لإعادة "تى تى" إلى حديقة العين بالإمارات، حيث المكان المفتوح المخصص لها وليس الاقفاص، وطبيعة الجو حتى لا تتعرض حياتها للمخاطر، كما رصدت عدسة" الخليج 365 "، تجهيز بيت إنسان الغاب "تى تى" والذى يشمل حمولة " قصب " تقترب من طن ، ووجود تكييف ، وتوفير لها براد شاى يوميا.

وطالبت الناشطة فى حقوق الحيوان دينا ذو الفقار ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، المسئولين والجهات الاجنبية العالمية المنوط بالقردة العليا أن يأتوا برفيق لانثى انسان الغاب" تى تى " أو يرسلوها لدول أخرى.

يذكر أن إنسان الغابة وزنه‏ 160‏ كجم ويقارب الإنسان فى التكوين والسلوك، حيث إنه من أقرب المخلوقات للإنسان ويتميز بشعر كثيف،له مسكن مصنوع من حديد مزدوج وعلى درجة كبيرة من المتانة منقسم إلى جزأين، الأول خاص بالنوم‏‏،والثانى خاص بالعرض‏ ‏ويتغذى إنسان الغاب على الفواكه والخضراوات والخس والتفاح والبرتقال ولا يتناول اللحم نهائيا‏.