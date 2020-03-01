شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 كافيهات غير مرخصة فى حملة مكبرة بالدقى. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة حى الدقى بالجيزة حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشوارع الدقى تحت اشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بناء على توجيهات محافظ الجيزة، فى المجلس التنفيذى لرؤساء الأحياء والمدن بإعادة الانضباط فى شوارع محافظة الجيزة.

وفى السياق قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن والحماية المدنية والمرور بعمل حملة مكبرة فى نطاق حى الدقى بامتداد شارع محى الدين أبو العز، واسفرت عن غلق وتشميع 4 كافيهات غير مرخصة وتم ازاله التند والواجهات والبروز الغير مرخصة وكذا إزالة الإعلانات ورفع الإشغالات كما تم التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أثناء وبعد الحملة مع تقليم الأشجار التى تشكل خطورة وجارى طلاء الأرصفة لإعادة الشارع إلى رونقه وجماله.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر قرار بضبط السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق، حيث تمكنت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل من ضبط 10 سيارات نقل كبيرة ونصف نقل تقوم بإلقاء مخلفات الرتش بنهر الطريق دون مراعاه لحرم الطريق العام وما قد يسفر عنه ذلك من اعاقات للحركة المرورية للمواطنين وتسئ للمظهر العام للطرق .

Advertisements

ووجه محافظ الجيزة بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على السيارات المضبوطة مشددًا على إجراء حجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مده الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياه المارة للخطر بإلقاء المخلفات .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصه بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا .