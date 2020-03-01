شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات الأرضية يتفقد مشروعات استراحات العاملين بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ويرافقه المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل، مشروع استراحات العاملين والجارى تجهيزها للعاملين بمبنى الركاب (2) فى مطار القاهرة الدولى والمسماة بموقع ( 76 ).

وتابع مجدى محمدين، خلال جولته التفقدية، أعمال تشطيب مشروع الاستراحات التى ستضم جميع وظائف العاملين بالخدمات الأرضية فى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولى، وشدد على ضرورة جودة الأثاث الذى سوف يتم تجهيز الاستراحات بة لراحة العاملين.

والتقى عدد من العاملين، أثناء مروره على مواقع العمل على الطائرات، لمتابعة سير العمل وحثهم على بذل مزيد من الجهود، بالإضافة إلى متابعة المدة الزمنية لتحميل وتفريغ الطائرات، والتزام العاملين بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية.

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يذكر أن الخطوط الجوية السعودية أشادت خلال شهر ديسمبر الماضى، بمستوى الخدمات الأرضية لمصر للطيران فى المرحلة الحالية، والتطور الملحوظ والملموس على كافة المستويات سواء على شكل الخدمة المقدمة وتطورها، أو على مستوى أداء العاملين والتزامهم الكامل بتقديم خدمة متميزة تلبية بالمعايير الدولية، والتطور الملحوظ فى حداثة المعدات بما له من تأثير كبير على شكل الخدمة المقدمة.

وقال المهندس محمدين رئيس الخدمات الأرضية أن تطوير مستوى الخدمات أصبح هو نهج العمل فى هذه المرحلة وأنه هدف الشركة قيادات وعاملون، مع التعليمات والتكليفات الواضحة من قيادات قطاع الطيران، مؤكدا أن الاهتمام الكامل بعملاء الشركة وتحسين مستوى تقديم الخدمة، وتحديث سريع لكافة المعدات لراحة عملائنا وجذب استثمارات جديدة، وأيضا للحفاظ على اسم شركة مصر للطيران.

وكان رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أعلن عن تحديث كافة معدات الشركة على ألا يتعدى عمر أى معدة 15 عاما، حتى تليق باسم الشركة، والقدرة على المنافسة على مستوى القارة الأفريقية والأسيوية بل والخروج للقارة الأوروبية، مؤكدا أن عوامل السلامة والأمان والجودة أساس عمل الشركة والعاملين بها، بالإضافة إلى الاعتناء بالمعدات والأجهزة حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات العمل.