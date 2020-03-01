وزيرة الصحة تغادر مطار القاهرة في طريقها إلى الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، متوجهه إلى الصين، في زيارة لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديم مساعدات طبية إلى الشعب الصين.
وقالت مصادر مطلعة في المطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة الصحة من استراحة كبار الزوار، وغادرت على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي ومنها إلى الصين.
وعقدت الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا في المطار قبل مغادرتها إلى الصين، بحضور السفير الصيني بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، لإعلان مستجدات الأوضاع والفيروس والرد على كافة التساؤلات التي تم طرح من خلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، حول وجود الفيروس في مصر من عدمه.
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