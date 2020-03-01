أسامة هيكل يبحث التنسيق الإعلامي مع السفير الأردني في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، السفير علي العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة بمقر وزارة الدولة للإعلام. وبحثا سبل التعاون الإعلامي خاصة مع التشابه بين التجربة المصرية والأردنية في مجال الإعلام. وأكد "العايد" ضرورة استمرار التنسيق الإعلامي بين البلدين بالتوازي مع التنسيق السياسي المستمر والرائع بين القيادتين والحكومتين المصرية والأردنية في جميع المواقف.

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