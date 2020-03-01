"اللهم ألحقه بالأنبياء".. بسمة وهبة تكشف سبب عدم وجودها في عزاء مبارك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، سبب عدم ذهابها إلى عزاء الرئيس الراحل "حسني مبارك"، الجمعة الماضية.

وقالت وهبة في مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، إن ما حدث في جنازة وعزاء مبارك يؤكد أن المصريين شعب طيب وعاطفي، مضيفة: "منسيش أنه بطل من أبطال أكتوبر".

وعن سبب عدم ذهابها لتقديم العزاء، قالت: "كنت أتمنى.. لكني لا أحب النفاق"، لافتة: "كان هناك جزء كبير من المعزين رايحين مع الزفة والهيصة، باعتبار أنها هيصة مش عزاء".

وقدمت وهبة العزاء لأسرة مبارك، قائلة: "عظم الله أجركم.. اللهم طيب ثراه واللهم نور قبره أسكنه الفردوس مع الصالحين والصدقين والأنبياء".