​وزيرة الصحة تكشف وضع فيروس "كورونا" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي في مصر بالنسبة للإصابات بفيروس الكورونا المستجد، لافتة إلى أن كل الدول معرضة للفيروس، والأهم استعدادات الدول لمواجهة كورونا.

وأوضحت أن الوزارة أجرت 1443 تحليلًا لأشخاص مشتبه في إصابتهم بالفيروس، وكانت هناك حالة واحدة إيجابية، بدون أعراض، وجائت نتيجته سلبية بعد يومين وتم عزله لمدة 14 يومًا، وهي مدة العزل، كما شملت التحاليل 13 شخصًا قادمين من العمرة إلى جانب 302 مصري، تم إجلائهم من مدينة ووهان، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى يوميًا بلاغلات ويتم إجراء التحاليل الطبية وتكون أغلبها إنفلونزا موسمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته زايد، والسفير الصيني في القاهرة، بمطار القاهرة الدولي.

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