"تحدد فترة الإقامة آخر 14 يومًا".. وزيرة الصحة: إضافة خانة جديدة بكروت المراقبة للمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم إضافة بعض الخانات في كروت المراقبة التي يتسلمها المسافر خلال رحلته عبر شركات الطيران، تضمنت تحديد فترة إقامته قبل السفر بـ14 يومًا، وهل ظهرت عليه أعرض الإصابة بالفيروس أم لا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مطار القاهرة، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، أنه سيتم توزيع كروت مراقبة على المسافرين القادمين إلى الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.​