السفير الصيني بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي على هديته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانج، إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه وزيرة الصحة والسكان بالسفر للصين في ذلك الوقت، لنقل رسالة طمأنينة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف السفير، أن الحكومة الصينية تهتم بزيارة وزيرة الصحة للصين، لتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجدة وستترك أثرها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني في القاهرة، بمطار القاهرة الدولي.

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