أخبار مصر | سلسلة أفلام وثائقية تستعرض آثار وسياحة مصر بالتلفزيون الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلسلة أفلام وثائقية تستعرض آثار وسياحة مصر بالتلفزيون الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية والأثرية الأكثر انتشارا في إيطاليا.

و خلال اللقاء أعرب جاكوبو عن رغبته في إعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية عن عدد من المناطق الاثرية والسياحية في مصر وذلك لعرضها بصورة شيقة وجذابة خلال سلسلة من الحلقات الخاصة ببرنامجه التليفزيوني Freedom -Beyond the boundary علي قناة "إيطاليا أونو"Italy 1" أحد قنوات التليفزيون الإيطالي الرسمية عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

ورحب العناني بهذه المبادرة حيث انها تأتي في إطار سياسة وزارة السياحة والاثار للترويج للمناطق الاثرية والمقاصد السياحية المصرية في إيطاليا و التي تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر، مما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة من هناك، بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي تتميز به مصر.