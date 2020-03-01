أخبار مصر | هل يحق للصحفي المتقدم للإسكان الاجتماعي سابقًا أن يحصل على وحدة جديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يحق للصحفي المتقدم للإسكان الاجتماعي سابقًا أن يحصل على وحدة جديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إنه من حق الزميل الصحفي عضو الجمعية العمومية للنقابة الذي تقدم سابقًا للحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي في إعلانات سابقة، أن يتقدم للحصول على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي الجديدة التي كانت قد أعلنت عنها اللجنة مؤخرًا في عدة محافظات.



وأضاف في بث له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزميل يتقدم في الإعلان الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبعد الدخول في قرعة علنية والحصول على الوحدة السكنية، يقوم الزميل بالتنازل عن الوحدة القديمة التي كان قد حصل عليها من أي إعلان سابق.



وطالب "عبدالحفيظ"، الزملاء الذين تقدموا للوحدات في إعلانات سابقة، أن يتركوا فرصة لزملائهم من غير المتقدمين من قبل، قائلًا: "ستعمل النقابة على حل المشكلة، عن طريق التواصل مع الصندوق، وحصول الزملاء غير الحاصلين على وحداتهم، ويجب على الزميل الصحفي أن يترك فرصة لزميله من غير المتقدم".