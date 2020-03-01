أخبار مصر | تعليم الجيزة تنتهى من تسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليم الجيزة تنتهى من تسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت ادارة جنوب الجيزة من تسليم الاستمارات لطلاب الصف الثالث الثانوي للكنترولات وأكد مصدر بإدارة الجيزة التعليمية أن المحافظة مستعدة لإجراء الامتحانات المقرر عقدها في يونيو المقبل، مشيرا إلي أنه ينصح طلاب الصف الثالث الثانوي بالتركيز علي النماذج الاسترشادية التي ستعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي رفعها علي الموقع الرسمي لها خلال الايام المقبلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائى لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول إمتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http:thanwya.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني

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وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.