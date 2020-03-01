أخبار مصر | حجازي يطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الأسئلة: ستكون في المستوى المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجازي يطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الأسئلة: ستكون في المستوى المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمئن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين طلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات، وقال حجازي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365" أنه لا قلق من الامتحانات وسوف تكون في مستوي الطالب المتوسط، مشيرا الي أن الاسئلة سوف تكون من المنهج وتعتمد علي التفكير أكثر من الحفظ.

وأضاف حجازي خلال تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن الاولوية للطلاب مطالبًا الطلاب بالعمل علي المذاكرة والتركيز خلال الشهور المقبلة قبل بدء مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وقال حجازي إن هذه الامتحانات للصف الثالث الثانوي ستكون أخر امتحانات في النظام القديم.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم أن إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائى لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

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قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول إمتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.