أخبار مصر | "المصريين" يشيد بإرسال مساعدات للسودان: مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين" يشيد بإرسال مساعدات للسودان: مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزب المصرية، أن مصر دائمًا ما تُقدم الدعم لجميع دول القارة؛ وهذا ما اتضح جليًا في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس بغريب أو جديد على مصر وأن لمصر الكثير من المواقف المشرفة في أوقات الأزمات والفيضانات مع مختلف دول القارة الإفريقية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، أن مصر في عهد الرئيس السيسي تسير بخطوات ثابتة وناجحة نحو القارة الإفريقية وعلاقات قوية ومتينة مع دول الجوار في إفريقيا بصفة خاصة، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع خطة استراتيجية تقوم فكرتها الأساسية على العودة للقارة الإفريقية من خلال التواجد في كل المناسبات والوقوف بجانب أبناء القارة في مختلف المواقف كما كان معهودًا.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القارة الإفريقية تُمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر كون حدود مصر تقع مع دول القارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يربط مصر بالدول الإفريقية نهر واحد وهو نهر النيل وثقافة وحب وتاريخ عظيم معهم عبر مر الزمن.

وأشار إلى أن مصر تُقدم كل الدعم للدول الإفريقية في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو تعليمية وغيرها؛ حيث أننا نجد البعثات التعليمية في الأزهر الشريف من جميع الدول الإفريقية وهذا أن دل فإنما يدل على الدور المصري الكبير في تلك الدول، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها في القارة الإفريقية.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان.