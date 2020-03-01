أخبار مصر | وزيرة الصحة تغادر إلى الصين مساء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تغادر إلى الصين مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى الصين، مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن تكشف الوزيرة عن سبب الزيارة في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، بعد قليل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا المستجد"، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

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