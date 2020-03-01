شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» و«العربية للتصنيع» تبحثان تطوير مستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا اليوم الأحد، مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور اللواء طارق محمد، والمهندس السيد ناصف من الهيئة العربية، وإبراهيم عابد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإسماعيل الديداموني مدير التموين الطبي بمديرية الشؤون الصحية، وذلك لمناقشة خطة التطوير وتنفيذ الأعمال بمستشفي الزقازيق العام، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة.

تم خلال الإجتماع الإتفاق على تطوير قسم الإستقبال والطوارئ، وبعض الملحقات الأخرى، حسث تم إسناد أعمال التطوير للهيئة، مع توفير الاعتمادات المالية من ميزانية المديرية بتكلفة ٢.٨ مليون جنيه، كما تم الإتفاق على الخطة الزمنية للأعمال، وخطة التنفيذ طبقا للمواصفات الإنشائية للمستشفيات، والكود المصري.