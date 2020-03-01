شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يُعدد فوائد محور قناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن مشروع قناة السويس يُعد مشروعًا ذو جدوى اقتصادية عامة على مصر، والذي بدوره يُماثل السد العالي وباقي المشروعات القومية العملاقة الموجودة في الدولة؛ والذي ترتب عليه نقلة حضارية كاملة لمصر، موضحًا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي حيوي ومهم بين جميع دول العالم وموجودة في منطقة مهمة وعلى محور التجارة العالمية.

وأضاف «سعيد»، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، مساء اليوم الأحد، أن العوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من موقعها الاستراتيجي المهم تتمثل في سهولة وصول المواد الخام لأن جميع السفن تمر من خلال محور قناة السويس مقارنة بباقي دول العالم التي تواجه صعوبة في دخول المواد الخام إلى بلادها، ما يترتب عليه شراءها بتكاليف نقل أقل مما يُعطي ميزة نسبية للصناعة بسبب انعكاس ذلك على سعر المادة الخام، فضلًا عن أن مصر تقع في شمال أفريقيا وتتوسط العالم بفضل موقعها المهم والحيوي وتمثل نقطة للربط بين أوروبا وأفريقيا وأيضا نقطة للربط بين آسيا وأفريقيا علاوة على أنها تُمثل مركزًا للتصدير للقارة الأفريقية.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي المهم لمصر لا يغنيها عن وجود قناة السويس الجديدة؛ والتي سهلت بشكل كببر سرعة وصول المنتجات والمواد الخام، وبالتالي فأن محور قناة السويس الجديدة وفر سهولة في عملية الشحن والتفريغ، مشيرًا إلى أن فائدة قناة السويس لا تقتصر على تحصيل أموال من السفن التي تعبر عن من خلالها حسب اعتقادات معظم المصريين؛ بل أنها تتميز بميزة استراتجية بالنسبة للدولة المصرية والتي تجعل مصر تتفاخر بين دول العالم بموقعها الاستراتيجي غاية الأهمية والذي تفتقده دول عديدة حول العالم، لافتًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والحيوي يوفر مواد خام رخيصة لمصر؛ علاوة على الاستيراد والتصدير لجميع دول العالم بسهولة.