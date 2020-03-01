شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تعلن بدء قبول طلبات التدريب الفندقي للإناث بمكافأة 1000 جنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء تلقي طلبات راغبي التدريب من الإناث اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى 10 مارس الجاري، وسوف يتم التدريب مجانا وبمكافأة قدرها 1000 جنيه كبدل انتقال للمتدربة، وذلك للتدريب على الأعمال الفندقية «مطبخ، وسرفيس، وغرف».

Advertisements

وقال الوزير: «إن التدريب سيتم بأحد فنادق القاهرة لمدة ثلاثة شهور بمعدل 6 أيام أسبوعيا، بهدف تأهيل الفتيات لسوق العمل وتمكينهن في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة.

وأضاف «سعفان»: «أنه يشترط في المتدربة أن تكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ومن حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة والسن من 18 إلى 30 سنة، موضحا أن الطلبات يجب أن يكون مرفق بها السيرة الذاتية ولا تزيد على صفحة واحدة وصورة البطاقة والمؤهل، وأن تقدم بمقر الوزارة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزارة القوى العاملة كانت قد أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين برئاسة الوزير وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء ومثلهم من المجلس القومي للمرأة والمستشار القانوني لوزيرالقوى العاملة ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني والموارد البشرية والتشغيل ومعلومات سوق العمل والعلاقات الخارجية بالوزارة؛ وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة والإدارات المختصة بالوزارة.