شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد مصنع طائرات «العربية للتصنيع» لجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة الزقازيق، الأحد، وفد مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع في إطار زيارته الأولي لكلية الهندسة بهدف تعزيز سبل التعاون وللاطلاع على نماذج مشروعات طلاب الكلية واختيار الأفكار والأبحاث المتميزة منها وبحث إمكانية تنفيذها، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة.

ضم الوفد اللواء محمود صلاح، مدير قطاع الإنتاج، ودكتور مهندس عبير كامل مدير قطاع البحوث والتصميم، والمهندس هيلن كامل مدير عام النظم ،والمهندس محمد المصري-مدير عام إنتاج الأجزاء، والعميد طارق البسطويسي مستشار رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مدحت الشيخ مدير إدارة بحوث الطائرات، والمهندسة عبير فاروق مدير إدارة مراقبة الإنتاج، والمهندس أيمن محمود مدير إدارة الصيانة الكهربية.

Advertisements

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ميرفت عسكر أن الجامعة تسعي باستمرار نحو التطوير والتحديث وتقديم مستوي علمي متميز يعتمد على التكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى دعم طلابها المتميزين ورعايتهم وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة مشيرة إلى الاهتمام بالتنسيق مع الجهات المختلفة والمعنية بتنفيذ أفكار وابتكارات الطلاب وتحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي ومنفعة مجتمعية حقيقية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام فوزي أن الزيارة تضمنت تنفيذ ورشة عمل بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية تم خلالها استعراض نماذج المشروعات الطلابية وفتح مناقشات حول مشاريع مختلف الأقسام ومنها :مشروع الذراع التعويضية الروبوتية، والذراع الألي كوكا، ومحطة تحلية بأقل طاقة ممكنة، وواعية للكشف المبكر عن السرطانات عند المرأةWA3IA، ومساعدة الصم والبكمGAVATAR، والمكعبات الذكية LUMOS، والطبق الذكي وقياس السرعاتSMART-PLAT، والمطب الصناعي وتوليد طاقة كهربية، والتربينة الطائرة.

أثنى أعضاء الوفد على حسن الاستقبال بالجامعة والمستوي المتميز لمشروعات الطلاب وتنوع مجالاتها مؤكدين أن الهدف من الزيارة هو التعرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة ودراسة النماذج المتميزة منها، بالإضافة إلى التنسيق بين الجامعة كجهة علمية بحثية والمصانع كجهة إنتاج لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ وتحويلها للإنتاج بمصانع الهيئة العربية للتصنيع في حال وجود جدوي اقتصادية وطلب مجتمعي لها.