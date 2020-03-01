شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: أزور الصين للمساعدة في التغلب على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنها ستتوجه إلى العاصمة الصينية بكين، للتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا وتبادل المعلومات، وأحدث مستجدات طرق مواجهة هذا الفيروس الذي انتشر في دول عديدة في العالم.

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وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة: «مهتمون جدا بمد يد العون لمساعدة الصين للتغلب على هذا الوباء، لحماية الإنسانية وكل الدول في العالم، والسفير الصيني في القاهرة كان حريصا على أن يودعنا ويؤكد على عمق العلاقات بين البلدين».

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر مستعدة لمختلف سيناريوهات التعامل مع الفيروس في حال وصوله إلى مصر، مؤكدا التنسيق الكامل والدائم مع منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وتابعت الوزيرة، «حتى الآن الوضع الوباء في مصر جيد، لغاية امبارح عملنا 1443 تحليل مشتبه فيه بالفيروس، طلع واحد بس إيجابي، وأصبح سلبي بعد 48 ساعة، وكانت لشخص أجنبي، بالإضافة لـ 15 قادمين من العمرة وكانت لديهم أعراض مشتبه فيها وثبت سلبيتها».