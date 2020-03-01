شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يفتتح «دكان الفرحة» لتوزيع ملابس جديدة على طالبات جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح صندوق تحيا مصر، الأحد، معرضًا بجامعة سوهاج يضم ٢٥ ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانًا على طالبات الجامعة غير القادرات، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «دكان الفرحة»، التي تستهدف الطلاب والأسر الأولي بالرعاية بمختلف المحافظات.

وشهد افتتاح المعرض المقام بمقر الجامعة القديمة في شرق مدينة سوهاج، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر، وزير الاستثمار السابق، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من الفنانين من بينهم هانى رمزى، وليلى علوى، ولبلبة.

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وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، إن تلك المبادرة تستهدف ٧٥٠٠ طالبة من جامعة سوهاج، حيث سيتم توزيع الملابس الجاهزة مجاناً عليهن بمعدل 4 قطع ملابس من الماركات العالمية لكل طالبه من اختيارها، إلى جانب أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بأن المعرض سيستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم.

وأشاد عزيز بمبادرة «دكان الفرحة» لصندوق تحيا مصر، وبالمجهودات المبذولة من أجل دعم الطلاب الأولي بالرعايه وإدخال روح البهجة والسعادة بينهم، لافتا إلى أنه سيتم توزيع بطاقات خاصة للطالبات المستفيدات من خلال إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة بالجامعة للحصول على قطع الملابس الخاصة بهن.

ومن جانبه، أوضح هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق «تحيا مصر»، أن المبادرة تستهدف دعم الطلاب المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية، حيث أن المبادرة نجحت في توزيع 100 ألف قطعة ملابس لحوالى 45 ألف مستفيد منذ إطلاقها، مضيفا بأن المبادرة تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذي ينفذه الصندوق لدعم شتى مجالات التكافل بين المصريين.