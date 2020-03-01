شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تحرير 1416 مخالفة تموينية خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن حصيلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود أسفرت عن تحرير 1416 مخالفة خلال شهر فبراير وذلك بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والالتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.
وأكد «رحمي» في تصريحات صحفية، الأحد، استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على سلامة المنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
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