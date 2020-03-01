شكرا لقرائتكم خبر عن سر زيارة وزيرة الصحة للصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب لياو لى تشانج، سفير الصين بالقاهرة، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتضامنه مع الصين في هذا الوقت، مؤكدًا أن الصين مهتمة بزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منوهًا إلى أنها زيارة تضامن وتبادل الخبرات في مواجهة كورونا وستترك الزيارة أثرها في التعاون بين البلدين.

كما أعرب تشانج، في مؤتمر صحفى مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تقديره لقرار الرئيس السيسى، بتقديم المستلزمات الطبية إلى الصين، وإضاءة المعالم الأثرية المصرية بعلم الصين بالتزامن مع زيارة الوزيرة إلى بكين. وأوضح سفير الصين بالقاهرة، أن ذلك يؤكد تضافر الجهود البشرية جميعًا لمواجهة كورونا، وتؤكد على عمق العلاقات بين مصر والصين.