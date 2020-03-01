شكرا لقرائتكم خبر عن قبل سفرها للصين.. وزيرة الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الشعب المصري بعدم الانسياق وراء الشائعات والوثوق ببيانات الوزارة.

وأكدت زايد، في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة قبل توجهها للصين، مساء الأحد، أن «الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأن هناك تعليمات رئاسية مشددة في هذا الشأن لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية ومستعدون لكل السيناريوهات».

وتابعت: «إن ظهور أي إصابات في أي دولة لا يعيب النظام الصحي فيها، ولكن طريقة التعامل مع المصابين هي التي تجعلنا نحكم على النظام الصحي»، مشيرة إلى أن «العالم أشاد بالخطط الصينية لاحتواء الفيروس، ونحن نشكر الحكومة الصينية لأن لولا الإجراءات الاحترازية التي قامت بها بكين لكان الوضع في العالم أسوأ».